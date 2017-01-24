Оно вам НАТО: США снова опозорились, доставив в Польшу поломанные танки

Военнослужащие Соединенных Штатов столкнулись с «неожиданными трудностями» при переброске бронетехники из Германии в Польшу. Об этом пишет The Wall Street Journal. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о попытках США предоставить Варшаве поломанные танки для сдерживания так называемой «российской агрессии».

Как пишет газета, несколько машин получили серьезные повреждения на пути из германского порта «Бремерхафен» в Польшу. Американская техника врезалась в мосты, которые оказались намного ниже, чем рассчитывали военные. В итоге пять бронемашин остались на территории Германии.

Более того, как заявил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, некоторые американские танки были отправлены в страны ЕС с разряженными аккумуляторами. Он добавил, что Вашингтон недостаточно информирован о военной инфраструктуре в странах Североатлантического альянса, которые ранее входили в советский блок. Он указал на необходимость восстановить опорные точки на востоке Европы.

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«Ничего удивительного и неожиданного в этой новости нет. Это яркая демонстрация того, как американцы относятся к своей миссии в Польше, да и не только. Абы как, «на отвали». В русском языке есть более меткое выражение для описания такого отношения к работе. Оказывается, они высоту мостов не рассчитали, аккумуляторы зарядить забыли. Вы вообще понимаете, что это даже не смешно? А если реальная боевая тревога, а у них аккумуляторы разряжены, солярки нет, снаряды в стволах клинит, и колеса отваливаются? Вы понимаете, что с ними будет в реальном бою? Не знаю, сколько они там танков «потеряли», но потеря нескольких танков в мирное время — это серьезное ЧП. Это говорит о вопиющей халатности, уровне подготовки личного состава и состоянии техники. Кстати, полякам еще повезло. Им хотя бы не старье списанное поставляют, как на Украину. Помните, как весь мир потешался над тем, как украинцы гордо надували щеки, что, мол, им НАТО поставляет самое лучшее в мире оружие, и как списанные британские «Саксоны» летели в кюветы, и как ломались без возможности достать запчасти хваленые американские «Хамви». Все-таки в Польшу и Прибалтику американцы едут сами, и по логике должны себя, любимых, не обижать качеством техники и отношением к службе. Ан нет», — пояснил ФАН политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По мнению военного эксперта, все это свидетельствует о том, что американские вояки несерьезно относятся к своей миссии. Это не их земля, и они не будут за нее воевать, а тем более — умирать. Их задача — покрасоваться, побряцать оружием и продемонстрировать нам, что они есть, обозначить присутствие, как говорят военные. Всё.

«Все прекрасно понимают, что в случае начала реальной войны с Россией эти батальоны будут сметены в одночасье. В принципе, они об этом и говорят, что их задача — задержать противника до развертывания основных сил. Вопрос в другом — захотят ли они развертывать эти силы? Насколько приемлемыми для них будут потери этих батальонов, а они их потеряют сто процентов. Это им не беззащитную Югославию, Ирак и Ливию с воздуха бомбить и не операции в пустыне против дикарей проводить спецназом. Это те потери, после которых граждане их стран начнут задавать недвусмысленные вопросы властям: почему наши парни должны умирать за интересы какой-то Польши или Латвии, которые далеко не все смогут на карте показать? Вопрос риторический. Не дай бог, до такого дойдет, конечно. В любом случае, мы видим прекрасную демонстрацию отношения к этой авантюре, устроенной Обамой. Не думаю, что отношение новой администрации к ней будет более ответственным. Если Трамп думает о том, чтобы действительно вернуть Америку американцам и сделать ее снова великой, он положит конец этому бесславному походу на восток, который, еще толком не начавшись, уже приносит потери и проедает огромное количество денег налогоплательщиков, которым не объяснишь, для чего им нужна эта НАТО, которая с самого начала паразитировала и надеется дальше паразитировать на Америке», — резюмировал Дмитрий Родионов.