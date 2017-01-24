Володин заступился за обвиненного в антисемитской лжи вице-спикера ГД Толстого

Москва, 24 января. Глава Федерации еврейских общин России Александр Борода упрекнул вице-спикера Госдумы Петра Толстого, высказавшегося о передаче Исаакиевского собора РПЦ, в распространении лживого антисемитского мифа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже отреагировал на эту ситуацию и выразил готовность встретиться с руководством ФЕОР.

Ранее парламентарий и телеведущий заявил, что люди продолжают дело своих дедушек и прадедушек, которые рушили храмы, «выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году». Президент ФЕОР расценил эти слова как прямой подрыв межнационального мира в стране.

Володин заверил, что проблемы с проведением встречи с руководством ФЕОР не будет, поскольку Госдума находится в постоянном контакте с этой организацией. При этом спикер Госдумы посоветовал не «уходить в вопросы межнациональных претензий», не разобравшись детально в сути сказанного Толстым. Более того, Володин назвал недопустимыми обвинения, которые сразу же посыпались на вице-спикера.

«Если бы человек вышел за рамки и сказал что-то о какой-то конкретной национальности, какие-то другие провел параллели, тут было бы все понятно. Но, вот из этой прямой речи этого нет», — цитирует его «Интерфакс».

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