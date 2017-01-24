Труп пропавшего на Кубани 10-летнего мальчика обнаружили у железной дороги

Краснодар, 24 января. Пропавшего в Краснодарском крае десятилетнего мальчика обнаружили мертвым. Его тело было найдено в лесу неподалеку от железной дороги.

Сегодня в полдень завершилась поисково-спасательная операция в Белореченском районе края, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу «Кубань-СПАС». В следственных органах гибель мальчика пока не прокомментировали. Носила ли его смерть насильственный характер, также не уточняется.

21 января ребенок ушел на прогулку и домой не вернулся. В тот же вечер начались его поиски, а на следующие сутки было возбуждено уголовное дело. Мальчика искали с привлечением казачьих дружин, волонтеров и представителей Росгвардии.