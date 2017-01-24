Птица высокого полета: Су-47 «Беркут»

Конструкторское бюро Павла Осиповича Сухого — одно из ведущих в России, и знаменитый авиационный бренд «Су» принадлежит именно ему. Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-27 известен даже людям, далеким от военной авиации. Но есть на счету КБ Сухого и машины, пусть и не такие известные, но не менее интересные. Одна из них — палубный перспективный истребитель Су-47 «Беркут».

По кодификации НАТО эта машина получила название Firkin, что в переводе означает «маленький бочонок». Название вполне оправданное, ибо в конструкцию самолета заложен довольно редкий компоновочный принцип, — крыло обратной стреловидности. Это позволило сократить габариты самолета, что для палубной авиации крайне важно. Это позволяет разместить на авианосце, как в трюмном пространстве, так и на взлетной палубе, больше самолетов.

Впрочем, изначально машина задумывалась как вполне себе сухопутный самолет — модернизация Су-27. Программа Су-47 — внутренняя кодификация КБ С-37 — разрабатывалась с 1983 года. Однако с началом распада СССР, в 1988 году, была прекращена вместе с другими военными проектами того времени. Возобладало мнение, что новые виды вооружений нам просто не нужны. Однако время показало ошибочность такого решения, и в середине 90-х проект возобновился, но уже по инициативе ВМС, как перспективный палубный самолет. Самолету дали новое название — Су-27КМ (корабельный модифицированный). Однако финансирование было ограничено, и работы продолжались только благодаря собственному финансированию ОКБ «Сухого».

В результате, после множества доработок, самолет был представлен официально на военно-технической выставке МАКС-1999. Тогда он и получил свое нынешнее имя: «Беркут», но именовался по-прежнему С-37. А уже на выставке МАКС-2001 военный борт переименовали в Су-47 «Беркут». Первый летающий экземпляр Су-47 был изготовлен в 1997 году, и сейчас он является экспериментальной летающей лабораторией.

Одной из важных особенностей этой машины являются не только ее малые габариты, но и весьма скромный вес, что тоже крайне важно для палубного самолета. Добиться этого удалось с помощью применения в конструкции большого количества композитных материалов — углепластики. Не уступая авиационному алюминию в прочности, композит значительно легче.

Су-47 оснащен современным бортовым оборудованием. Это цифровая многоканальная система радиооборудования и автоматизированная интегральная система управления, а также навигационный комплекс, в состав которого входит инерциальная система навигации на лазерных гироскопах в сочетании со спутниковой навигацией и «цифровой картой», уже нашедшие применение на таких машинах, как Су-30МКИ, Су-34 и Су-27М.

Кроме того, на Су-47 проходит испытания новая интегрированная система жизнеобеспечения и катапультные кресла экипажа нового поколения.