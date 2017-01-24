Путин подведет итоги 2016 года на встрече с главой Минсельхоза РФ

Москва, 24 января. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой министерства сельского хозяйства России Александром Ткачевым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал о встрече президента России и главы Минсельхоза страны.

«У него (Путина. – Прим. ФАН) будет краткое совещание по вопросам сельского хозяйства, просто чтобы такой получить апдейт по мерам поддержки, по продолжению мер поддержки, подвести итоги по 16 году, еще раз отфиксировать, посмотреть, какие есть проблемы», — отметил представитель Кремля.