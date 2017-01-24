Уникальный метеоспутник NASA снял семейное фото Земли и Луны

Москва, 24 января. Метеозонд GOES-16, выведенный на орбиту Земли в конце ноября 2016 года, передал на Землю первые высококачественные фотографии планеты и ее спутника Луны.

Как сообщает NASA, снимки позволят ученым лучше следить за опасными погодными системами и раскроют те их черты, которые не видели другие спутники. Быстрое получение фотографий позволяет исследователям точнее предсказывать их поведение.

Ранее сообщалось, что ученые NASA опубликовали снимок пришельца во время охоты на марсоход Curiosity. На обнародованных снимках виден силуэт, похожий на некоего воина с оружием. По словам ученых, существо живое. И более того, пришелец охотится на марсоход.