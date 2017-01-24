СК РФ расследует жестокое избиение подростка в московской школе

Москва, 24 января. По факту драки московских школьников, в результате которой один из подростков был госпитализирован, проводится проверка. Как рассказали в столичном ГСУ СК РФ, инцидент произошел накануне днем на территории школы, расположенной на проспекте Добролюбова.

Согласно приведенным данным, на перемене между учащимися произошла ссора, во время которой двое 15-летних подростка жестоко избили 18-летнего школьника. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими телесными повреждениями. В настоящее время учащийся находится дома.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, процессуальное решение будет дано по результатам проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные перцовым баллончиком подростки в центре Москвы напали на школьника и отобрали у него рюкзак.