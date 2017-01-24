Вашингтон, 24 января. По последним данным Пентагона, война, которую США ведет против террористов «Исламского государства» в рамках так называемой операции «Непоколебимая решимость», начатой летом 2014 года, обошлась американским налогоплательщикам в более чем 11 млрд долларов. Соответствующая информация указана в отчете, опубликованном Пентагоном.

Как отмечает International Business Times, военные действия США против «Исламского государства», длительное время не приносившие абсолютно никаких результатов, обходились Соединенным Штатам в среднем в 12,5 миллионов долларов в день. В эту стоимость, однако, входят только прямые военные расходы Пентагона в рамках операции «Непоколебимая решимость» — они не учитывают ни сумм, которые были потрачены на авиаудары и другие действия до августа 2014 году, ни стоимость разведывательных мероприятий, которые проводят ЦРУ и другие разведывательные агентства, ни суммы, потраченные союзниками США по международной коалиции.

В общей сложности американские ВВС нанесли в Сирии и Ираке 17554 авиаудара — таким образом, каждый авиаудар — как результативный, так и безрезультатный — который наносили американские силы, обошелся США в среднем более чем в 650 тысяч долларов. При этом реального перелома в борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) удалось достигнуть только после вмешательства Росиии.