Эпидемия рака, вызванного смертельным «мужским» вирусом: правда или ложь

Ученые бьют тревогу: почти половина мужчин в США заражены одним из типов вируса папилломы человека (ВПЧ), что якобы несет смертельную опасность всей человеческой популяции.

У большинства мужчин вирусоносительство ВПЧ, как правило, проходит бессимптомно, но до четверти мужского населения может быть носителями типов вируса, вызывающих рак, сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание JAMA Oncology. Заболеть могут как сами носители, так и их партнерши, которые рискуют заполучить рак шейки матки, который чаще всего вызывается именно вирусом папилломы человека. У самих мужчин ВПЧ может вызывать рак горла, полового члена и заднего прохода, сообщает издание.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии Онкологического научного центра имени Блохина (ОНЦ РАМН) Евгений Черемушкин считает, что подобные «пугалки» распространяются с определенной целью, но серьезной причины для волнения нет.

«Вирус папилломы человека представляет определенный интерес, но строго ограниченный, — отметил онколог в комментарии Федеральному агентству новостей. — И когда начинают говорить, что вдруг ни с того ни с сего началась чуть ли не эпидемия, — это все-таки серьезное преувеличение. Потому что для того, чтобы имело место массивное поражение большой группы людей, должен быть источник этого вируса, и человеческий организм должен совсем не иметь иммунитета против него, а это уж совсем эксклюзивная вещь. Скорее всего, обычное исследование превратили в некий информационный вброс, возможно, ради продвижения какого-то нового препарата или вакцины. Конечно, каждый возбудитель требует изучения, в том числе ВПЧ. Проверяется — откуда он, есть ли к нему иммунитет, нужно ли этот иммунитет стимулировать искусственным или естественным путем, и т.д. Но когда говорят, что вдруг появилась какая-то тотальная угроза, нет, конечно. Такого быть не может».

При этом врач отметил, что опасность ВПЧ для женщин в качестве одного из провоцирующих факторов в развитии шейки матки давно известна и неплохо изучена.

«Да, эти факторы, безусловно, имеют место, но строго для определенной части популяции, — отметил собеседник ФАН. — Скажем, рак шейки матки связан с вирусной патологией в детском возрасте. Показано, что есть необходимость в некоторых группах вакцинировать девочках с раннего возраста, чтобы к возрасту рисков развития рака шейки матки убрать вирусную причину из причин возникновения рака шейки матки. Да, это оправдано, это изучено, и такие исследования идут уже много лет. Всё уже доказано, исследования продолжаются, идет набор клинических наблюдений, это уже включено в национальную программу по лечению, это всё приветствуется».

Но когда вдруг неожиданно появляется информация, что вирус папилломы человека якобы грозит чуть ли не всемирной эпидемией, это вызывает серьезные сомнения, отметил онколог.

«Подтипов вируса папилломы человека достаточно много, они давно изучаются, значительная их часть давно известна, и пока еще не появлялась информация, что якобы появился какой-то новый подтип, который грозил бы миллионам людей. Поэтому даже с точки зрения простой логики верить таким угрозам не стоит», — отметил Евгений Черемушкин.