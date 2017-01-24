Направлявшиеся в Польшу БТР застряли в Германии из-за просчетов Пентагона

Вашингтон, 24 января. Американские БТР остановились на пути из Германии в Польшу. Военные не могут найти безопасный способ доставки техники. Ранее несколько бронемашин из-за столкновения со слишком низкими мостами.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, повреждения БТР получили, когда направлялись из германского порта Бремерхафен в Польшу. Военные не рассчитали высоту мостов на их пути, в итоге БТР врезались в них.

Теперь в Вашингтоне ломают голову, как доставить в Польшу еще пять бронемашин. Пока что они так и остаются в Германии.

Командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес признал, что американцам не хватает сведений об инфраструктуре в странах НАТО, ранее бывших участницами советского блока, подчеркнув при этом важность «восстановления опорных точек» на востоке Европы.