Революция покрышек в Киеве: власти могут не успеть убежать от народного гнева

Взрыв революционных масс на Украине — вопрос времени, и власти просто не успеют убежать от гнева народа. Автомобильные протесты — только начало. Такое видение сегодняшних событий в Киеве выразил эксперт Федерального агентства новостей Владимир Олейник.

Кто не в курсе — автолюбители заблокировали три въезда в столицу Украины, требуя принять закон о единой цене на автомобили с иностранной регистрацией и без процедуры растаможивания. Некоторые из них жгут на обочине шины. Пока полиция предпочитает не вмешиваться в конфликт. Из-за протеста сотни людей застряли в пробках и вынуждены писать гневные посты в социальных сетях. Отметим, что на Украине нет отдельной полосы для машин скорой. И если, не дай бог, случится внештатная ситуация, больной может не дождаться помощи.

«Автомобилисты блокируют основные въездные трассы в Киев. Дальше движение будет в сторону Кабмина. Все ли олигархи, которые сегодня еще заинтересованы в крепкой власти, хотят, чтобы она была в руках только Порошенко? Нет. Была страна олигархов, стала страной одного олигарха. Все вынуждены с Порошенко делиться. У него одна из ярких черт — патологическая жадность, она его и погубит. Вопрос времени», — считает экс-депутат рады Олейник.

По его словам, сравнивать бунт автомобилистов и третий майдан (ярлык, навешанный уже многими СМИ) все же немного некорректно.

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«Если мы определяем майдан как классическую организационную и финансовую модель, которую придумали американцы и назвали это «цветной революцией», то это не тот случай, в этих акциях протеста посольство США не участвует. Послы сейчас отозваны и организовывают майдан у себя в Вашингтоне, ожидая новых назначений. На Украине просто нечего организовывать: власть и так провашингтонская. Это же не просто деньги и затраченные усилия, это и медийная поддержка в Европе: помните эти фразы «не трогайте мирных демонстраций» во время майдана? А теперь проведите параллель. Почему в США во время инаугурации протестующим выписали штраф, кого-то грозит тюрьма на несколько десятков лет за дебоши и силовые попытки помешать церемонии. Со стороны Европы и Украины что-то больше не звучали призывы не трогать мирных участников акции», — продолжает эксперт ФАН.

Он также подчеркивает: скорее всего, на Украине будет бунт. Погромы будут такие, что вздрогнут все вокруг.

«Мы увидим взрыв революционных масс. Во времена 2014 года этот взрыв был со стороны только части общества, а жители юго-востока не понимали, что происходит, и не участвовали в этом. Сегодня все предъявят претензии — за то, что Порошенко и иже с ним не оправдали надежд. Власти не успеют убежать, доиграются с огнем. На трассах в Киеве перекрыли движение, жгут покрышки. Это значит, что власть потеряла самое главное условие своего существования — право на применение силы. В США уже бы жестко расчистили дороги. Когда начинаются такие акции и нет реального государственного влияния, пример становится заразительным. Акции сразу возникают в других городах», — добавляет Олейник.