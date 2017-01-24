МИД РФ и Турции заявили, что Дамаск должен развивать прямые контакты с оппозицией

Москва, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре подчеркнули важность прямых контактов между Дамаском и вооруженной оппозицией Сирии для укрепления перемирия. Политики условились продолжать работу с участниками встречи в Астане для подготовки к переговорам в Женеве.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Стороны подчеркнули важность укрепления режима прекращения боевых действий, завязывания межсирийского диалога, как единственного пути достижения мира в САР.

Ранее МИД РФ прокомментировал решение о проверках Дамаска на химоружие.