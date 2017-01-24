Звезда «Смертельного оружия» Гибсон стал отцом в девятый раз

Лос-Анджелес, 24 января. Австралийский актер и режиссер Мел Гибсон стал отцом в девятый раз. Об этом сегодня сообщает журнал People со ссылкой на представителя голливудской звезды.

Как стало известно, новорожденный появился на свет в минувшую пятницу, 20 января, в Лос-Анджелесе. Родители назвали мальчика Ларс Джерард Гибсон.

Напомним, мать малыша — Розалинд Росс, с которой 61-летний актер встречается на протяжении двух лет. Согласно данным источника, звезда кинолент «Храброе сердце» и «Смертельное оружие» безумно счастлив.

«Они дома, все здоровы и счастливы», — сообщил представитель актера.

Напомним, в течение последних лет Гибсон редко снимается в кино из-за многочисленных скандалов. Гибсон является лауреатом двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» за режиссуру фильма «Храброе сердце».