Клинцевич: Размещая ракеты на границе с РФ, Китай предупреждает США

В Кремле не видят угрозы в размещении Китайской Народной республикой межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41) на границе с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Свободная пресса». Скорее всего, это предупреждение для Вашингтона, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее газета Global Times выпустила материал, в котором сообщила о размещении Китаем баллистических ракет Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Предполагается, что Пекин намерен поставить на боевое дежурство три бригады, первые пусковые установки уже находятся в населенном пункте Синьян, что в центральной провинции Хэнань. Еще две бригады базируются в провинции Хэйлунцзян и в Синьцзян-Уйгурском районе Китая.

«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу нашей стране», — подчеркнул Песков.

Отметим, дальность полета китайских МБР может составлять около 14 тысяч километров, это при том, что в теле каждой ракеты установлено от 10 до 12 ядерных боевых блоков.

«Действительно, размещение китайских ракет вдоль границы с Российской Федерацией не связано с реальной угрозой для нас, хотя мы обязаны на это реагировать. Dongfeng-41 — это ракеты большой дальности, и если бы Пекин хотел нам как-то навредить, ему бы не пришлось их перебрасывать. Я думаю, это реакция Пекина на те процессы, которые происходят в настоящее время в США. И я полагаю, так или иначе Китай дает сигнал Вашингтону о своем согласии или несогласии в вопросах экономической политики. Так что размещая ракеты на границе с РФ, Китай даже предупреждает в первую очередь США. Конечно, это нас тоже беспокоит, потому что — дружественная страна с которой у нас давние добрососедские отношения, и с которой мы выстраиваем хорошее экономическое партнерство. Поэтому не очень хотелось бы, чтобы возможные конфликты развивались у границ России. Но пока я не вижу какой-то опасности для нас, хотя еще раз повторяю, не учитывать этого мы не имеем права», — заявил Франц Клинцевич.

Сенатор также считает, что размещение межконтинентальных ракет может быть связано с окончанием научно-исследовательских и производственных работ по модернизации комплексов. Тем самым власти КНР решили узнать, достанут ли ракетные комплексы до территории Соединенных Штатов Америки. Нельзя также исключать и реакции Пекина на «провокационные заявления» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, прозвучавших ранее в отношении Пекина.

Ранее президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявлял, что сложившаяся в Южно-Китайском море ситуация, может по накалу страстей быть сравнимой с Карибским кризисом.

«Мы получаем переформатирование мира и, безусловно, речь идет о новом противостоянии. Если раньше сталкивались США и СССР, то сейчас США и Китай, поэтому я прогнозирую достаточно серьезную фазу холодной войны между Вашингтоном и Пекином. Но при этом исключаю риски военного конфликта. Стороны смогут прийти к новому балансу в отношениях», — подчеркивает политолог.

По мнению политического аналитика, Пекин вряд ли сдаст свои позиции в Южно-Китайском море, поэтому может начать запугивать Вашингтон, «бряцая» ядерными ракетами. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китайская народная республика будет выстраивать новую модель взаимоотношений с США. Это будет происходить при программе по формированию «круга китайских друзей» по всему миру. Лидер Поднебесной подчеркнул, что руководство партии никогда не будет стремиться к гегемонии Китая и формированию мировых сфер влияния.

Как сообщает Лента.ру, ранее американский президент-республиканец не раз заявлял, что Вашингтон должен облагать ввозимые из Китая товары специальными пошлинами. Это могло бы заставить Пекин повысить курс юаня. Более того, Трампа раздражает, что КНР возводит в Южно-Китайском море военные объекты, якобы представляющие «массивный военный комплекс».