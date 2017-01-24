Донецк восстановил энергоснабжение в Луганском после обстрела ВСУ

Донецк, 24 января. Энергоснабжение в поселке Луганское восстановлено после обстрела со стороны ВСУ, заявил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.

Во время ночного обстрела со стороны ВСУ в Луганском, расположенном к юго-западу от Донецка, было нарушено энергоснабжение. 900 абонентов Луганского и Еленовки остались без света.

«Энергоснабжение поселка Луганское восстановлено, все линии электропередачи запитаны», — констатировал Жуковский.

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