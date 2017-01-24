Террористы ИГИЛ убили пятерых военнослужащих армии Египта

Каир, 24 января. Пять военнослужащих армии Египта были убиты террористами «Исламского государства» где-то на территории Синайского полуострова. Представители министерства обороны Египта, распространившие сообщения о гибели солдат, никак не указали, где именно и при каких обстоятельствах были убиты солдаты.

«Вооруженные силы скорбят о пяти мучениках, погибших на Синайском полуострове от рук воюющих против правительства исламистов, врагов нации и религии», — указано в сообщении армейского командования.

Как передает арабская Asharq al-Awsat, по данным собственных источников, военнослужащие армии Египта находились в автобусе, который остановили боевики ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ). Пятерых солдат, направлявшихся в город Исмаилийя, высадили из автобуса и после убили. Водителя и остальных пассажиров террористы отпустили восвояси.