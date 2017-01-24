Невменяемый экс-полицейский на Урале совершал ритуальные убийства на кладбище

Екатеринбург, 24 января. Бывшего полицейского на Урале обвинили в четырех ритуальных убийствах. Жуткие преступления мужчина совершил на территории кладбища.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что экс-полицейскому уже предъявлено обвинение в совершении четырех убийств. «Уголовное дело находится в четвертом управлении ГСУ СК РФ», — добавил собеседник ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что обвиняемый сначала убивал людей, а потом пытался их оживить с помощью ритуалов. В рамках следствия были назначены психиатрические экспертизы, по итогам которых экс-полицейский был признан невменяемым.

