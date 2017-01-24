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Британский суд выдвинул условие для запуска Brexit

Британский суд выдвинул условие для запуска Brexit

13:16  24 Января 2017
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Британский суд выдвинул условие для запуска Brexit

Лондон, 24 января. Верховный суд Великобритании обязал правительство страны получить одобрение парламента для запуска процедуры выхода государства из Европейского союза. Об этом во вторник информируют британские СМИ.

Согласно приведенным данным, восемь из 11 верховных судей проголосовали за то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента Великобритании.

Как сообщало ранее издание The Independent, законопроект о процедуре выхода страны из состава Евросоюза может быть обнародован премьер-министром страны Терезой Мэй уже до конца недели.

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#великобритания #евросоюз #brexit
Тимур Румянцев
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