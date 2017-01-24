Кубанец обокрал машину скорой помощи, прибывшую по вызову

Москва, 24 января. Кубанская полиция задержала жителя местной станицы, который обокрал машину скорой помощи, пока водитель помогал откатить носилки в дом пациента.

Как рассказали в правоохранительных органах региона, инцидент произошел в станице Марьянской близ областного центра. Житель Кубани обокрал машину скорой помощи, пока водитель отошел, чтобы откатить носилки в дом пациента.

Он похитил из автомобиля видеорегистратор, навигатор и зеркало заднего вида.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.