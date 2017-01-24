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Ученые раскрыли загадку портала в параллельный мир над Калифорнией

Ученые раскрыли загадку портала в параллельный мир над Калифорнией

12:57  24 Января 2017
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Ученые раскрыли загадку портала в параллельный мир над Калифорнией

Лос-Анджелес, 24 января. Жители американского штата Калифорния заметили в небе необычное явление, которое они приняли за портал в параллельный мир.  На самом деле, как пояснили ученые, они увидели большой круговой разрыв в облаках, который называется Fallstreak.

Как передает Daily Mail, самолеты, проходившие через необычное облако, оставляли в небе своеобразные «дыры». Такие облака образуются довольно редко, как правило, над побережьями морей и океанов и при понижении температуры. Дыры в облаках, по словам специалистов, были вызваны падающими кристаллами льда.

Добавим, ранее эксперты в области истории предположили, что врата древних цивилизаций могут служить порталами в иные миры. 

Ксения Тасманова
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