Бывший замминистра культуры РФ Пирумов полностью признал вину по «делу реставраторов»

Москва, 24 января. Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов полностью признал себя виновным, сообщили из зала Мосгорсуда, где проходит заседание по «делу реставраторов».

«Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания, — сообщают источники в суде. — Он начал погашать причиненный ущерб».

В настоящее время суд рассматривает жалобу защиты на продление срока ареста бывшего замминистра.

Ранее сообщалось, что министерство культуры России требует более 100 миллионов рублей с фигурантов уголовного дела о хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного наследия.