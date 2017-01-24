Женщина-водитель протаранила иномарку с детьми в Подмосковье

Москва, 24 января. Трое детей и две женщины пострадали в результате крупного ДТП в Московской области. Одна из автоледи на иномарке SsangYong протаранила Honda Civic, которой управляла вторая пострадавшая. В салоне Honda находились трое несовершеннолетних

Как сообщил источник в экстренных службах региона, дорожная авария произошла в Серпуховском районе в селе Липицы.

По предварительным данным, автомобиль SsangYong вылетел на встречку, где столкнулся с Honda Civic, в которой находились трое детей, уточнил источник телеканала Life. По его словам, дети получили серьезные травмы. Пострадали и обе автоледи. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

