Президент ФЕОР обвинил вице-спикера ГД Толстого в антисемитской лжи

Москва, 24 января. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает антисемитским высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Ранее телеведущий заявил, что против передачи РПЦ Исаакиевского собора выступают люди, являющиеся внуками разрушителей православных храмов, выскочивших из-за «черты оседлости с наганом в семнадцатом году».

«Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции — это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности», — отреагировал на заявление Толстого Борода.

Раввин добавил, что вице-спикер Госдумы оперировал старым и лживым антисемитским мифом. По его словам, храмы разрушало в основном местное население, а на те, на кого указал Толстой, передает РИА Новости.

При этом зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Иванов сообщил в комментарии «URA.RU», что слова Толстого могут обернуться для него публичным порицанием. Депутат пообещал рассмотреть жалобу на поведение парламентария, если она поступит.