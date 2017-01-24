Песков объяснил, почему чиновники продолжают отдыхать за рубежом

Москва, 24 января. В Кремле нет какой-либо позиции по поводу предложения депутатов Государственной думы рекомендовать чиновникам отдыхать в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рекомендовать чиновникам отдыхать в РФ безусловно можно.

«Другое дело – это вопрос введения мер какого-то не рекомендательного, а принудительного характера», — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что с точки зрения законности подобные инициативы требуют проверки.

Пресс-секретарь также напомнил, что сейчас в РФ расширяется туристическая инфраструктура, «с другой, местами уже начали снижаться цены, что весьма позитивно».

Стоит отметить, что подобные законотворческие инициативы появились после того, как губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был уличен в том, что он отдыхал в Дубаи, несмотря на обещание встретить Новый год с семьей дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума разрешила депутатам отдыхать в мае две недели.