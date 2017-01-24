Банда вооруженных подростков напала на школьника в центре Москвы

Москва, 24 января. Вооруженные перцовым баллончиком подростки в центре Москвы напали на школьника и отобрали у него рюкзак. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам источника в правоохранительных органах, днем 17 января у дома по улице Трубная на 17-летнего подростка напали четверо неизвестных. Они пригрозили потерпевшему перцовым баллончиком и скрылись, захватив с собой его рюкзак. Материальный ущерб составил 4 тыс. рублей.

Как передает «Телеканал 360», троих подозреваемых в грабеже уже задерживали за разбой. Все обстоятельства произошедшего сейчас расследуются в рамках уголовного дела.