Роскосмос создаст международную космическую станцию на орбите Луны

Москва, 24 января. В настоящее время в Роскосмосе рассматриваются различные проекты создания международной космической станции на орбите Луны, где будут постоянно находиться космонавты и астронавты из разных стран. С таким заявлением на Академических чтениях по космонавтике выступил гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

«Надо идти от низкой околоземной орбиты к лунным и марсианским программам. Рассматривается вопрос создания международной станции на орбите Луны», — объявил Комаров.

Как объяснил гендиректор Роскосмоса, создание космической группировки на орбите Луны является важнейшим шагом на пути к освоению дальнего космоса. К финансированию этого проекта, по его словам, можно привлечь частных инвесторов.

«Надо готовить заделы. В перспективе человечество должно переходить к обслуживаемому космосу, к обслуживаемым группировкам космических аппаратов, то нам необходимо присутствие на низкой околоземной орбите, без которого нельзя думать о таких перспективных направлениях, как Луна и Марс», — заявил Комаров.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская РКК «Энергия» и американская корпорация Boeing готовят совместный проект лунной орбитальной станции, на которой несколько человек смогут работать в течение года.