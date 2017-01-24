Китайские ракеты у границ России не напугали Кремль

Москва, 24 января. Россия не воспринимает как угрозу размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет возле границы с Российской Федерацией. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, какие-то действия относительно развития Вооруженных сил Китая, если появившаяся накануне информация действительна, Москвой не воспринимаются как угроза для российской страны.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что Пекин разместил баллистические межконтинентальные ракеты китайского производства DF-41 возле границы с Россией в провинции Хэйлунцзян. Сообщалось, что в Сети даже появились снимки новейших ракетных комплексов.