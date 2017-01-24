Неизвестный выстрелил в лицо автоледи на МКАД

Москва, 24 января. Неизвестный мужчина выстрелил в лицо автомобилистке на Московской кольцевой автодороге. Огонь злоумышленник открыл из травматического оружия. Обстоятельства нападения устанавливают сотрудники полиции.

По данным регионального главка МВД, инцидент произошел сегодня около 09.32 в районе 105-го км МКАД.

«По предварительным данным, женщина управляла автомобилем, и неизвестный выстрелил в нее из травматического оружия», — рассказали представители полиции телеканалу 360.

Пострадавшую автоледи доставили в больницу. Пуля прошла по касательной в области губы женщины.