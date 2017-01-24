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Новости Сирии
Сирия новости 24 января 2017 12.30: жители Дейр эз-Зора под обстрелом ИГ, боевики продолжат междоусобицы в Алеппо

Сирия новости 24 января 2017 12.30: жители Дейр эз-Зора под обстрелом ИГ, боевики продолжат междоусобицы в Алеппо

12:40  24 Января 2017
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Боевики ИГ обстреляли жилые районы Дейр эз-Зора

Сирия, 24 января. Террористы ИГ* открыли интенсивный минометный огонь по жилым кварталам города Дейр эз-Зор. Боевики «Джебхат ан-Нусры»** готовятся к масштабной операции против бывших союзников в Алеппо. В результате удара ВВС западной коалиции по Ракке погиб мирный житель, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают атаковать позиции боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и других союзных ему группировок в районе водных источников в долине Вади-Барада на западе от Дамаска. В данный момент военнослужащие САА ведут массированный артиллерийский огонь по террористам. Под контролем боевиков по-прежнему находится часть источников, из которых вода поступает в столицу. Многие районы города все еще остаются без воды. Таким образом, террористы прибегли к той же тактике, что и в городе Алеппо, где на протяжении нескольких месяцев продолжалась продовольственная блокада. Однако благодаря операции правительственных войск в Вади-Барада ситуация в столице еще не достигла масштабов гуманитарной катастрофы.

Войска САА обстреливают позиции боевиков в долине Вади-Барада

Провинция Алеппо

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» готовятся к широкомасштабной операции против своих бывших союзников, группировок «Ахрар аш-Шам» и входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА)*** «Джейш Аль-Муджахидин», в северо-западной части страны — в провинциях Алеппо и Идлиб. «Джебхат ан-Нусра» уже захватила некоторые стратегически важные позиции «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб. При этом все стороны участвующие в конфликте ранее совместно противостояли правительственным силам в Алеппо. Однако, как отмечает военный источник ФАН, их сокрушительное поражение спровоцировало многочисленные конфликты. В настоящее время напряженность в отношениях между боевиками различных оппозиционных группировок продолжает расти.

Согласно непроверенным данным, в боях с террористами ИГ недалеко от города Ханасер в восточной части провинции Алеппо погиб генерал сирийской армии Вафик Исмаил Файяд. В этой части провинции продолжается освободительная операция правительственных сил против боевиков ИГ, под контролем которых находится значительная часть региона, в частности город Аль-Баб.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс в районе сирийской авиабазы «Т-4» продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами террористов ИГ. Войска САА провели серию массированных атак, в результате чего им удалось оттеснить боевиков назад с их позиций и освободить часть территорий. Таким образом, сирийские войска продолжают постепенно продвигаться в направлении города Пальмира, который был вторично потерян в результате внезапного удара ИГ 11 декабря прошлого года.

Военнослужащие САА продолжают атаковать боевиков ИГ на востоке Хомса

Провинция Дейр эз-Зор

По жилым кварталам района Аль-Джура города Дер эз-Зор было выпущено около десяти крупнокалиберных мин со стороны террористов ИГ. Боевики вели интенсивный огонь по жилым кварталам из крупнокалиберных минометов. Информация о жертвах и разрушениях пока устанавливается. Город уже больше двух лет находится под контролем боевиков. Террористы силой удерживают население, используя мирных жителей в качестве живого щита, и насаждают свои порядки.

Провинция Даръа

Подразделения сирийской армии нанесли мощный артиллерийский удар по опорным пунктам боевиков оппозиционных формирований на окраине района Даръа Аль-Балад города Даръа в ответ на недавний массированный огонь со стороны террористов. В результате ликвидирована группа боевиков, еще несколько ранены. Оппозиционные силы на данный момент контролируют больше половины территории провинции Даръа. Многие связанные с «Джебхат ан-Нусрой» группировки отказались присоединяться к правительственному плану перемирия, предусматривающему режим тишины на всей территории Сирии.

Провинция Идлиб

Сразу в нескольких частях провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между отрядами формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и боевиками ранее союзных ему группировок. В настоящий момент интенсивные бои идут в районе населенного пункта Маар Шорин к югу от города Идлиб, где дислоцируются отряды «Джейш Аль-Муджахидин». Сообщается, что обе стороны несут серьезные потери в численной силе.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам террористов ИГ на окраине населенного пункта Аль-Сафсаф на западе от города Ракка. Тем не менее несколько бомб попали на территорию жилого квартала. В результате погиб один мирный житель, частично разрушены несколько жилых домов. Освободительная операция западной коалиции в Ракке началась в конце прошлого года и продолжается уже несколько месяцев, однако значительного продвижения не отмечается — бои идут только на подступах к городу.

Самолеты ВВС западной коалиции сбросили бомбы на западе от Ракки

Провинция Хама

По информации одного их сирийских новостных источников, самолеты ВВС САР провели бомбардировки опорных пунктов боевиков повстанческих группировок вблизи населенных пунктов Укайрибат и Хамадат Умар на востоке провинции Хама в ответ на их недавнее наступление на позиции правительственной армии. В провинции действуют как боевики так называемой умеренной оппозиции, так и террористы.

Ирак

Террористы ИГ открыли огонь по жилым кварталам района Сомар в западной части города Мосул из ракетных установок. Под обстрелом погибли три мирных жителя, еще как минимум 15 человек были ранены, в том числе женщины и дети. Вооруженные силы Ирака в данный момент готовятся к началу новой фазы освободительной операции, предполагающей зачистку Западного Мосула. Накануне в министерстве обороны сообщили, что восточная часть города теперь полностью контролируется правительственными силами. Операция по освобождению Мосула, в которой также принимают участие иракские отряды ополченцев и ВВС западной коалиции во главе с США, началась еще 17 октября.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

Алексей Громов
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