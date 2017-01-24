Сирия, 24 января. Террористы ИГ* открыли интенсивный минометный огонь по жилым кварталам города Дейр эз-Зор. Боевики «Джебхат ан-Нусры»** готовятся к масштабной операции против бывших союзников в Алеппо. В результате удара ВВС западной коалиции по Ракке погиб мирный житель, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают атаковать позиции боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и других союзных ему группировок в районе водных источников в долине Вади-Барада на западе от Дамаска. В данный момент военнослужащие САА ведут массированный артиллерийский огонь по террористам. Под контролем боевиков по-прежнему находится часть источников, из которых вода поступает в столицу. Многие районы города все еще остаются без воды. Таким образом, террористы прибегли к той же тактике, что и в городе Алеппо, где на протяжении нескольких месяцев продолжалась продовольственная блокада. Однако благодаря операции правительственных войск в Вади-Барада ситуация в столице еще не достигла масштабов гуманитарной катастрофы.

Провинция Алеппо

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» готовятся к широкомасштабной операции против своих бывших союзников, группировок «Ахрар аш-Шам» и входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА)*** «Джейш Аль-Муджахидин», в северо-западной части страны — в провинциях Алеппо и Идлиб. «Джебхат ан-Нусра» уже захватила некоторые стратегически важные позиции «Ахрар аш-Шам» в провинции Идлиб. При этом все стороны участвующие в конфликте ранее совместно противостояли правительственным силам в Алеппо. Однако, как отмечает военный источник ФАН, их сокрушительное поражение спровоцировало многочисленные конфликты. В настоящее время напряженность в отношениях между боевиками различных оппозиционных группировок продолжает расти.

Согласно непроверенным данным, в боях с террористами ИГ недалеко от города Ханасер в восточной части провинции Алеппо погиб генерал сирийской армии Вафик Исмаил Файяд. В этой части провинции продолжается освободительная операция правительственных сил против боевиков ИГ, под контролем которых находится значительная часть региона, в частности город Аль-Баб.

Провинция Хомс

На востоке провинции Хомс в районе сирийской авиабазы «Т-4» продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами террористов ИГ. Войска САА провели серию массированных атак, в результате чего им удалось оттеснить боевиков назад с их позиций и освободить часть территорий. Таким образом, сирийские войска продолжают постепенно продвигаться в направлении города Пальмира, который был вторично потерян в результате внезапного удара ИГ 11 декабря прошлого года.

Провинция Дейр эз-Зор

По жилым кварталам района Аль-Джура города Дер эз-Зор было выпущено около десяти крупнокалиберных мин со стороны террористов ИГ. Боевики вели интенсивный огонь по жилым кварталам из крупнокалиберных минометов. Информация о жертвах и разрушениях пока устанавливается. Город уже больше двух лет находится под контролем боевиков. Террористы силой удерживают население, используя мирных жителей в качестве живого щита, и насаждают свои порядки.

Провинция Даръа

Подразделения сирийской армии нанесли мощный артиллерийский удар по опорным пунктам боевиков оппозиционных формирований на окраине района Даръа Аль-Балад города Даръа в ответ на недавний массированный огонь со стороны террористов. В результате ликвидирована группа боевиков, еще несколько ранены. Оппозиционные силы на данный момент контролируют больше половины территории провинции Даръа. Многие связанные с «Джебхат ан-Нусрой» группировки отказались присоединяться к правительственному плану перемирия, предусматривающему режим тишины на всей территории Сирии.

Провинция Идлиб

Сразу в нескольких частях провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между отрядами формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» и боевиками ранее союзных ему группировок. В настоящий момент интенсивные бои идут в районе населенного пункта Маар Шорин к югу от города Идлиб, где дислоцируются отряды «Джейш Аль-Муджахидин». Сообщается, что обе стороны несут серьезные потери в численной силе.

Провинция Ракка

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли несколько авиаударов по укрепленным районам террористов ИГ на окраине населенного пункта Аль-Сафсаф на западе от города Ракка. Тем не менее несколько бомб попали на территорию жилого квартала. В результате погиб один мирный житель, частично разрушены несколько жилых домов. Освободительная операция западной коалиции в Ракке началась в конце прошлого года и продолжается уже несколько месяцев, однако значительного продвижения не отмечается — бои идут только на подступах к городу.

Провинция Хама

По информации одного их сирийских новостных источников, самолеты ВВС САР провели бомбардировки опорных пунктов боевиков повстанческих группировок вблизи населенных пунктов Укайрибат и Хамадат Умар на востоке провинции Хама в ответ на их недавнее наступление на позиции правительственной армии. В провинции действуют как боевики так называемой умеренной оппозиции, так и террористы.

Ирак

Террористы ИГ открыли огонь по жилым кварталам района Сомар в западной части города Мосул из ракетных установок. Под обстрелом погибли три мирных жителя, еще как минимум 15 человек были ранены, в том числе женщины и дети. Вооруженные силы Ирака в данный момент готовятся к началу новой фазы освободительной операции, предполагающей зачистку Западного Мосула. Накануне в министерстве обороны сообщили, что восточная часть города теперь полностью контролируется правительственными силами. Операция по освобождению Мосула, в которой также принимают участие иракские отряды ополченцев и ВВС западной коалиции во главе с США, началась еще 17 октября.