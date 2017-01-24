Кремль считает преждевременнымм комментарии переговоров по Сирии в Астане

Москва, 24 января. В настоящее время в Кремле не считают возможным прокомментировать ход переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, поскольку они еще не завершены. Тем не менее, в Кремле «самым внимательным образом» следят за ходом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле, безусловно, самым внимательным образом следят за ходом переговоров, — заявил официальный представитель президента Путина, подчеркнув, что в настоящее время за переговорами в Астане внимательно следят все силы, заинтересованные «в выходе на траекторию политического урегулирования сирийского конфликта».

«Переговоры в самом разгаре, и глава нашей делегации Александр Лаврентьев дает ту информацию, которую считает возможным по состоянию на данный момент», — заявил Песков, который отказался дать официальный комментарий в связи с ходом переговоров.

Напомним, как сообщало агентство «Утро.ру», представители сирийской «умеренной оппозиции» на переговорах не стали подписывать итоговое коммюнике, заявив, что страны-гаранты соглашения просто распространят его текст.