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Украина
Видео с бунтующими в Киеве автомобилистами появилось в Сети

Видео с бунтующими в Киеве автомобилистами появилось в Сети

12:30  24 Января 2017
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Видео с бунтующими в Киеве автомобилистами появилось в Сети

Киев, 24 января. Украинские автомобилисты заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы в Киеве. В Сети появилось видео с места событий.

Украинские автомобилисты требуют смягчить условия пребывания транспортных средств с иностранной регистрацией на Украине. По словам очевидцев, на Бориспольском КПП собралось около 35 человек. Они заблокировали обе полосы движения, а также подожгли шины. На направлению к центру города уже образовалась пробка. 

Аналогично забастовка проходит на Одесской трассе и Житомирской трассах. 

«Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим, — передают украинские СМИ. — Сюда также принесли несколько десятков шин».

Ранее украинский флаг в Кривом Роге сожгли на стеле в честь погибших в Донбассе.

Катерина Тимошенская
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