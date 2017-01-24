Миронов объяснил, почему Мизулина покинула «Справедливую Россию»

Москва, 24 января. Выход Елены Мизулиной из партии «Справедливая Россия» может быть связан с тем, что она делегирована в Совет Федерации губернатором от «Единой России». Об этом рассказал лидер партии Сергей Миронов. Он назвал решение Мизулиной «нормальным и рядовым».

Миронов также подчеркнул, что Мизулина – суперпрофессионал.

Напомним, ранее Утро.Ru писало, что Мизулина заявила о своем выходе из партии «Справедливая Россия». Причину своего решения она не назвала. Политик состояла в партии с 2007 года.

Сенатор направила соответствующее заявление в региональное отделение партии в Омской области.