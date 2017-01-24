Татьянин день — 2017: когда отмечается, День российского студенчества, традиции и приметы

Православные христиане, а также все нынешние и бывшие студенты готовятся отметить Татьянин день.

В честь кого отмечается Татьянин день

Татьянин день отмечается в память о раннехристианской святой Татиане (Татьяне) Римской. Поскольку в Татьянин день был основан Московский университет (современный МГУ), это также День российского студенчества.

Когда отмечается Татьянин день в 2017 году

Западные христиане-католики вспоминают святую Татьяну 12 января, в день ее мученической смерти в 226 году. Христианские общины, живущие по юлианскому и новоюлианскому календарю, в том числе Русская православная церковь, отмечает Татьянин день 25 января.

История святой Татьяны

Татиана (Татьяна) Римская — это раннехристианская святая, которая жила в древнем еще языческом Риме в III веке при императоре Александре Севере. Татьяна была воспитана отцом-христианином в непримиримости к языческим символам и даже собственноручно уничтожала древнеримские и древнегреческие статуи и пыталась разрушать храмы римских и греческих богов. За это Татьяна была подвергнута жестоким пыткам, но осталась тверда в вере, после чего она была обезглавлена вместе с отцом.

Как Татьянин день стал праздником российского студенчества

12 января 1755 года, когда русская церковь отмечала День памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской научной, культурной и общественной жизни. Затем в здании учебного заведения была открыта домовая церковь святой Татьяны. Поэтому древнеримскую святую вскоре стали почитать как покровительницу российского студенчества. Праздник понравился и профессорам Московского университета, так что Татьянин день вскоре стал праздником не только студентов, но и российской науки, и всей российской интеллигенции.

До самой Октябрьской революции, помимо официальных мероприятий в Московском университете, в Татьянин день были в ходу различные студенческие увеселения и даже пьяные буйства, к которым полиция и власти относились достаточно снисходительно. Позже традицию бурного отмечания Татьяниного дня подхватила петербургская учащаяся молодежь, а затем и студенты других российских университетских городов.

После революции Татьянин день сразу попал в разряд пережитков прошлого, традиция была возобновлена только в 1990-е годы прошлого века. В 1995 году при МГУ вновь начал действовать храм в честь мученицы Татьяны, а 2005 года Татьянин день 25 января стал официальным Днем российского студенчества.

Народные традиции в Татьянин день

Славяне называли Татьянин день — Солныш (из-за того, что в это время день уже становится длиннее), или Бабий кут, в честь женского места у печки.

В этот день существовали специальные традиции, например, женщины пекли специальные ковриги в виде солнца, девушки ворожили, пряча метелочки из перьев и тряпочек в избах избранников, чтобы их приворожить, и т.д.

Одна из самых известных традиций на Татьянин день — это мытье (стирка) половиков. Девушки, принарядившись, шли с половиками к реке, где их мыли и чистили, а затем несли домой. Считалось, что если парень помогает своей зазнобе нести чистый половик, значит, скоро посватается.

Развешанные на заборах «мытые» половики считались показателем домовитости и аккуратности хозяйки и зажиточности дома.

Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой, а значит, завидной женой.

Приметы и поговорки на Татьянин день