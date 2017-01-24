Москва предупредила Трампа о катастрофе в случае вывода войск США из Афганистана

Москва, 24 января. Вероятное решение администрации новоиспеченного президента США Дональда Трампа о выводе войск из Афганистана в нынешних условиях станет причиной обрушения ситуации в стране. Об этом сообщили сегодня в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

По словам руководителя Второго департамента Азии внешнеполитического ведомства России Замира Кабулова, Трамп ничего в настоящее время выводить не собирается, и это логично, поскольку в противном случае все разрушится.

Также Кабулов отметил, что никаких контактов у России с Вашингтоном по афганской проблематике пока нет, потому что еще не состоялись соответствующие назначения.

«У нас пока нет партнера для диалога», — цитирует «Интерфакс» дипломата.

Специальный представитель президента России по Афганистану также добавил, что наследство Трампа по данному вопросу не самое лучшее, отметив, что ушедшая администрация оставила катастрофическое положение дел.

Кабулов напомнил, что США в Афганистане потратили баснословные деньги, поэтому у Трампа, скорее всего, есть много вопросов к тем, кто проводил такую политику.