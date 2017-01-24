Мизулина предложила сажать педофилов пожизненно
Москва, 24 января. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает необходимым ужесточить наказание для растлителей детей вплоть до пожизненного заключения.
По ее словам, ситуация, когда взрослые пользуются доверием несовершеннолетних и совращает их, может стать составом для пожизненного заключения».
Как пишет «Парламентская газета», Мизулина предложила внести в законодательство поправки и ужесточить наказание для таких преступников.
«В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект», — резюмировала она.
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