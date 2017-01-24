Подозреваемый выпрыгнул из окна 3-го этажа во время задержания в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Петербуржец выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Как говорится в сообщении ГУ МВД по региону, мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Согласно приведенным данным, с целью обыска в рамках уголовного дела правоохранители явились в квартиру дома по улице Вербной, в которой и проживал 35-летний подозреваемый. Так, мужчина выпрыгнул из окна, пытаясь совершить попытку побега. В настоящее время он находится в больнице.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по музею «Городского электрического транспорта».