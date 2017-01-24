Стало известно, как санкции США против ФСБ ударили по американской электронике

Вашингтон, 24 января. Американские производители и поставщики электроники могут серьезно пострадать из-за санкций властей США в отношении ФБР РФ, которая выдает разрешение на импорт техники в Россию.

Американские власти ранее ввели ограничительные меры, которые запрещают американским фирмам контактировать с ФСБ. Под удар, в частности, попали предприятия, производящие телефоны, планшеты и компьютерное оборудование, поскольку без нотификации Федеральной службы безопасности новые смартфоны и прочие гаджеты с модулем шифрования не могут прорваться на российский рынок.

«Чтобы получить нотификацию, мы отправляем в ФСБ заявку, в которой содержится информация о весе, размере устройства, алгоритме шифрования модулей Wi-Fi, Bluetooth и GSM, о том, на какой операционной системе оно работает», — приводит РБК слова представителя американского производителя мобильных устройств.

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