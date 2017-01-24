ЛНР: шахтер погиб под обстрелом со стороны ВСУ в Кировске

Луганск, 24 января. Рабочий шахты «Бежановская» погиб под обстрелом со стороны ВСУ в Кировске, сообщили представители городской администрации.

Этой ночью ВСУ с позиций под Новозвановкой открыли огонь по Кировску.

«В результате обстрела погиб мужчина, — констатировали в местной администрации. — Погибший – 1968 года рождения, рабочий шахты «Бежановская», погиб по дороге на работу от смертельного ранения осколками».

Кроме того, обстрел украинской армии повредил порядка 60 окон в травматологии, гинекологии, хирургии – в стационарных отделениях центральной городской больницы.

«По поступившей информации, на расположенных рядом улицах Шахтерской, Петровского зафиксировано повреждение домов частного сектора, — добавили представители власти. — Во дворах поврежден шифер на кровле, забор».

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