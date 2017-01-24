Пьяный петербуржец обстрелял музей из охотничьего ружья

Санкт-Петербург, 24 января. В Санкт-Петербурге будут судить местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по музею «Городского электрического транспорта».

Предварительно установлено, что Тимофей Бондин, находясь в своей квартире на Среднем проспекте Васильевского острова, не менее пяти раз выстрелил в сторону трамвайного парка с музеем. В результате его действий никто не пострадал, однако повреждения получил один из припаркованных автомобилей. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, уголовное дело в его отношении направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как передает «URA.RU», ранее в Якутии работник ритуальных услуг расстрелял «неотложку», приехавшую ему на помощь. Полицейским пришлось открыть по нему огонь.