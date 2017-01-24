Дадину запретили лично участвовать в рассмотрении жалобы на статью УК РФ

Санкт-Петербург, 24 января. Осужденному за нарушение порядка проведения митингов Ильдару Дадину запретили лично участвовать в рассмотрении его жалобы на статью УК РФ. Ходатайство активиста отклонил Конституционный суд РФ.

Как заявил, оглашая решение КС РФ, председатель суда Валерий Зорькин, для удовлетворения ходатайства заявителя «отсутствуют основания».

О личном участии Дадина в начале заседания попросил один из его адвокатов Алексей Липцер. При этом судья-докладчик Сергей Князев отметил, что сам Дадин ранее не ставил суд в известность о таких желаниях.