ДНР: пригород Донецка остался без света из-за ночного обстрела ВСУ

Донецк, 24 января. Два частных дома повреждено, еще 350 домов остались без электроснабжения из-за ночного обстрела населенного пункта Еленовка в южном пригороде Донецка.

Как рассказали в местной администрации, в ночь с 23 по 24 января ВСУ открыли по Еленовке огонь. В результате действий украинских военных повреждены два частных дома и линия электропередачи. Без света остались 350 домов.

Ранее сообщалось, что окраины Донецка, Ясиноватой и юг ДНР накрыло артиллерийским огнем ВСУ. Согласно приведенным данным, ВСУ с 18.00 до 02.00 обстреляли село Ленинское Новоазовского района, окраины Ясиноватой, территорию Донецкого аэропорта и поселок Александровка на западе Донецка.