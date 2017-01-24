Курды не намерены придерживаться соглашений по Сирии, достигнутых в Астане

Астана, 24 января. Курды, являющиеся членами вооруженных формирований «умеренной оппозиции» в Сирии, не считают себя обязанными придерживаться каких-либо соглашений, которые будут достигнуты в ходе межсирийских переговоров в Астане. С соответствующим заявлением выступили представители курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

«Поскольку мы не были приглашены на переговоры в Астане, решения, которые будут приняты там, ни к чему нас не обязывают. Эти решения относятся только к участникам этой встречи, — передает курдское новостное агентство Rudaw текст заявления центрального командования YGP. — Мы надеемся на то, что вооруженные столкновения и кровопролитие в Сирии закончатся, и мы сможем найти демократическое решение для разрешения кризиса».

Как отметили представители сирийской «умеренной оппозиции», участвующие в переговорах в Астане, их главной целью на переговорах является достижение мирного соглашения с правительством Башара Асада.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», представитель ООН на переговорах в Сирии Стаффан де Мистура объявил, что участники переговоров близки к подписанию итогового документа по сирийскому урегулированию.