Американские военные разбили свои БТР при переброске в Польшу

Вашингтон, 24 января. Власти США поддержали операцию «Атлантическая решимость» в Восточной Европе подбитой бронехникой и танками с севшими аккумуляторами.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, несколько машин по пути из германского порта Бремерхафен в Польшу врезались в мосты, оказавшиеся гораздо ниже, чем полагали военные. Еще пять бронемашин и вовсе застряли в Германии, поскольку безопасного способа доставить их в Польшу американские военные пока не нашли. О танках с разряженными аккумуляторами сообщил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в минувшее воскресенье грузовик армии США попал в ДТП в Любуском воеводстве, расположенном на западе Польши, в результате чего из фуры высыпались танковые снаряды.

В Восточную Европу для поддержки операции «Атлантическая решимость» США перебрасывают 87 танков, 144 БМП, а также 18 самоходных гаубиц Кроме того, Вашингтон направит сюда и 4 тысячи солдат. Целью этой операции является «потенциальное сдерживание России».