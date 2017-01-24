СМИ раскрыли сроки публикации Лондоном законопроекта о Brexit

Лондон, 24 января. Законопроект о процедуре выхода Великобритании из состава Европейского союза может быть обнародован премьер-министром страны Терезой Мэй уже до конца недели. Как стало известно изданию The Independent, после решения Верховного суда по Brexit, который пройдет 24 января, проект закона будет представлен к утверждению парламентом.

По данным издания, штаб Мэй в настоящее время рассматривает четыре варианта документа. В свою очередь, только от решения судьи будет зависеть, какой из вариантов поступит в британский парламент. Не исключено, что на это может уйти несколько дней.

По информации The Independent, краткость и ясность станет преимуществом итогового законопроекта. Именно это позволит затруднить внесение в него правок.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выразила мнение, что выход Великобритании из Евросоюза спровоцирует «эффект домино» в Европе.