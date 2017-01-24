Олейник: К бунту автомобилистов в Киеве скоро подключатся политики и олигархи

Бунт автомобилистов в Киеве имеет конкретный повод, его трудно назвать «третьим Майданом», но к нему могут подключиться политики и олигархи, что превратит акции протеста в настоящее сопротивление действующей власти. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил наш эксперт, экс-депутат Верховной рады и кандидат в президенты от Комитета спасения Украины Владимир Олейник.

Три въезда в Киев сейчас частично заблокированы украинскими автомобилистами, некоторые из них жгут шины на обочине бориспольской трассы, напоминая о событиях 2014 года. Шины принесли и на одесскую трассу. Одна полоса заблокирована на житомирской трассе, что также сильно затрудняет движение. Водители требуют принять закон, который установит единую цену на автомобили с иностранной регистрацией без растаможивания. Сейчас в эпицентре событий находятся автомобили с литовскими, польскими и словацкими номерами.

«На Украине сегодня можно говорить не о государственности, а о своеобразном гуляй-поле. Даже внутри самой власти абсолютно отсутствует единство. Там друг друга ненавидят и готовы вцепиться в глотки. Противоборство существует между Порошенко и той же группой Аваков-Турчинов-Яценюк. Все вертится вокруг ресурсной базы, которая сужается, а борьба ужесточается. И рвануть на Украине может в любой момент, с любой случайной темы: где-то в очереди кому-то чего-то не хватило, кто-то потерял ребенка, новая полиция незаконно пристрелила гражданина... Порывы ненависти к власти в воздухе зашкаливают», — начинает издалека Олейник.

При таких настроениях не удивительно, что, по данным опросов, почти 40% жителей считают возможным возникновение нового Майдана.

«Понятно, что события на дорогах Украины связаны с конкретикой. Многие украинцы приобрели автомобили и теперь их надо растаможить. Вместо того, чтобы защищать национальные интересы, предоставлять рабочие места и развивать производство, правительство дало такую свободу: ребята. можете ввозить машины. А потом объявило о растаможке. А это большая сумма, зависящая от двигателя, его объема и прочих технических деталей. Украинцы хотят, как в Европе: чтобы каждый год платить небольшую сумму. Цена за растаможку для населения непосильна», — продолжает собеседник ФАН.

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То есть бунт имеет конкретную причину, но к нему сегодня-завтра обязательно подключатся и политики, и олигархи, которые участвуют в противостоянии с властью.

«Например, тот же Коломойский может включиться. Его реально оттеснили от кормушки, хотя в свое время он внес большую лепту в борьбу против сепаратизма, возглавлял Днепропетровскую область. Но у него забрали банк, его выкинули из газового бизнеса. Пока движение не политическое, но в любом протесте есть политика. А пойти на уступки протестующим — значит, недополучить средства в бюджет. Власти это понимают, но продолжают закручивать гайки. Сейчас они привели к закрытию около 300 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса за последний месяц. А все почему? Потому что предприятия даже с нулевым балансом, без прибыли все равно обязали платить в бюджет 800 гривен. Предприниматели уже заявляют: будете наступать на наши киоски, торговые места на рынках, будем оказывать сопротивление. И этот тематический бунт, в свою очередь, может перерасти в грандиозное политическое событие», — добавляет Олейник.

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