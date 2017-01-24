Центробанк рассказал, какие банкноты мошенники подделывают чаще всего

Москва, 24 января. За четвертый квартал минувшего года на территории Российской Федерации было зафиксировано и выявлено 14,3 тыс. фальшивых рублевых банкнот, общая сумма которых составила 46,5 млн рублей. Об этом во вторник заявили в пресс-службе Центробанка.

По данным ЦБ, больше всего фальшивых банкнот было выявлено среди пятитысячных купюр — 8,125 тыс., немного меньше выявлено липовых денежных знаков номиналом в 1 тысячу рублей — 5,701 тыс.

Как стало известно, меньше всего мошенники подделывают банкноты номиналом 10 рублей — их было выявлено всего семь штук, сообщает RT на русском.

Также сообщается, что было зафиксировано 13 фальшивых монет номиналом 10 рублей, а также четыре десятка поддельных пятирублевых монет.

Помимо этого, в четвертом квартале прошлого года было найдено практически 1,6 тыс. поддельных банкнот зарубежных стран, большую часть из которых составили американские доллары.