Москва, 24 января. Киев не сможет добиться быстрой победы в Донбассе по «хорватскому» сценарию, заявил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Храмчихин прокомментировал заявление комбата 169-го учебного центра «Десна» Глеба Бабича, в котором он отметил, что при наступлении в Донбассе ВСУ потеряют 40 тысяч убитыми.

«А то, что Киев уже два года, как не решается на военные действия, говорит о том, что он не готов мириться даже с меньшими, чем озвучивает Бабич, потерями», — цитирует Храмчихина «Свободная пресса».

Эксперт обратил внимание, что у Киева нет ни единого шанса на быструю победу по «хорватскому» сценарию.

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