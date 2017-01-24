Донбасс Киеву не по зубам: эксперт оценил «хорватский сценарий» для Украины
Москва, 24 января. Киев не сможет добиться быстрой победы в Донбассе по «хорватскому» сценарию, заявил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Храмчихин прокомментировал заявление комбата 169-го учебного центра «Десна» Глеба Бабича, в котором он отметил, что при наступлении в Донбассе ВСУ потеряют 40 тысяч убитыми.
«А то, что Киев уже два года, как не решается на военные действия, говорит о том, что он не готов мириться даже с меньшими, чем озвучивает Бабич, потерями», — цитирует Храмчихина «Свободная пресса».
Эксперт обратил внимание, что у Киева нет ни единого шанса на быструю победу по «хорватскому» сценарию.
Читайте также: Новости Новороссии: 300 снарядов для ДНР, самоистребление ВСУ, агент Алекс надул СБУ