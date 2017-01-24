Цена нефти эталонных марок выросла после падения накануне

Москва, 24 января. Цены на нефть эталонных марок в ходе утренних торгов во вторник увеличиваются после снижения 23 января.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже подорожали до 55,51 за баррель. На торгах в понедельник цена остановилась на уровне 55,23 за баррель.

Как пишет «Свободная пресса», цены фьючерсов на нефть марки WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи возросли до 52,98 за баррель. Накануне нефть стоила 52,75 за баррель.

Ранее сообщалось, что аналитики не верят, что нефть вернется к январским ценам.