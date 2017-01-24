Алеппо: сирийская армия освободила от ИГИЛ города к западу от Эль-Баба

Алеппо, 24 января. Правительственная армия Сирии в ходе ожесточенных многочасовых боев с террористами «Исламского государства» сумела освободить города Аль-Танбур и Аль-Мантаф, расположенные в восточной части провинции Алеппо. Таким образом, правительственные войска продолжают расчищать себе путь к крупному центру террористов, городу Эль-Баб, где боевики ИГИЛ продолжают успешно отражать атаки «умеренной оппозиции» и армии Турции.

В ходе боестолкновений были уничтожены десятки террористов «Исламского государства», а правительственным войскам удалось подойти к Эль-Бабу на достаточное расстояние для того, чтобы артиллерия, ракетчики и ВВС Сирии атаковали позиции террористов в южной части города.

Как передает Fars News, в настоящее время наступление правительственных сил в провинции Алеппо продолжается и террористы ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) вынуждены отступать в направлении города Эль-Баб.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в российской Госдуме подчеркнули, что борьбу с «Исламским государством» на территории Сирии нельзя сводить к успехам ВКС РФ, и самые тяжелые удары террористов приняли на себя именно сирийские войска.