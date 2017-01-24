Полиция задержала шутника, «заминировавшего» здание ВГТРК в Москве

Москва, 24 января. Мужчина, ради шутки сообщивший о заминировании здания столичного телеканала ВГТРК, задержан полицией. Как сообщили в пресс-службе полиции Москвы, ранее судимый безработный 43-летний москвич был задержан по подозрению в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва.

Правоохранители установили, что подозреваемый решил таким способом пошутить, перед этим злоупотребив спиртным. По факту заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы за совершение данного преступления.

Как сообщала интернет-газета «Дни.Ру», ранее сотрудники МВД по Басманному району уже задержали злоумышленника, напавшего на 31-летнюю автоледи на улице Фридриха Энгельса.